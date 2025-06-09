Политика

Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области

В рамках подготовки выборной кампании в муниципалитетах Псковской области стартовали пикеты с газетой «Действие», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском регионально отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В рамках предвыборной кампании активисты развернули пикеты в городах и районах Псковской области, где жители могут бесплатно получить свежий номер партийной газеты «Действие»

Пикеты будут работать в ближайшие дни в разных муниципалитетах региона.

Напомним, в Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по досрочным выборам депутатов.