Политика

«Новые люди» выдвинули 160 кандидатов на выборы в Псковской области

В отделении партии «Новые люди» в Псковской области прошло выдвижение кандидатов в депутаты в ряде муниципалитетов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

Фотографии: партия «Новые люди»

«Готовятся активные кампании в Гдовском, Себежском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском и Великолукском муниципальных округах, а также Псковском районе и довыборах в Пскове. Наши кандидаты — люди дела, которые уже делают наш регион лучше, и идут на выборы, чтобы работать ещё эффективнее», — говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«Новые люди поддерживает малый и средний бизнес, 40% кандидатов в Псковской области на муниципальные выборы — предприниматели. Поэтому на нашем выдвижение были представлены молодые местные бренды одежды Lik и "Карман"», — отмечает председатель регионального отделения партии «Новые люди» Арсений Чжан.

В партии отмечают, кандидаты собирали программу на выборы, разговаривая с людьми и узнавая проблемы «на земле», и она станет основой к выборам в Госдуму в 2026 году. Частично программу уже представили — это развитие локального патриотизма, поддержка молодёжи, модернизация в сфере ЖКХ и дорожной инфраструктуры.

Партия работает с творческой молодёжью — развивает тему уличной культуры, поддерживает музыкантов и других творческих жителей города. В Пскове уже установлены три сцены проекта партнеров «Голос города» — в планах расширить географию и охватить всю Псковскую область, чтобы в каждом городе и посёлке была точка притяжения для творчества.

«Новые люди» выступают за чистую воду для каждого — город ли это, или небольшой посёлок. Деревня Родина Псковского района — не единственное место, где люди страдают от старых очистных сооружений. Сторонники партии активно собирают подписи вместе с жителями области и готовят предложения по модернизации системы, чтобы воду можно было не только использовать для технических нужд, но и пить.

В региональном отделении отметили, что идут на выборы большой командой и уже скоро представят программу в открытом формате.