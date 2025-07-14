Менеджер коммерческого предприятия Андрей Цаценко выдвинут «Яблоком» на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении партии «Яблоко».
Фотография: Псковское отделение партии «Яблоко»
За выдвижение кандидата на дополнительных выборах в городской парламент по округу № 3 проголосовали члены бюро Псковского регионального отделения партии «Яблоко» 22 июля.
Андрей Цаценко родился 26 июня 1985 года в Пскове. В 2022 году безуспешно участвовал в выборах депутатов Псковской городской Думы от Псковского «Яблока».
Сегодня также подал документы для регистрации на довыборы в Псковскую гордуму Антон Мороз от партии «Единая Россия». От партии «Справедливая Россия» выдвинут экс-депутат Госдумы Виктор Яшин.
Тайным голосованием кандидатом в депутаты в Псковскую городскую Думу на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №3 выдвинут Пискун А.А.