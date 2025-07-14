Политика

Менеджер коммерческого предприятия Андрей Цаценко выдвинут «Яблоком» на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы

Менеджер коммерческого предприятия Андрей Цаценко выдвинут «Яблоком» на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении партии «Яблоко».

Фотография: Псковское отделение партии «Яблоко»

За выдвижение кандидата на дополнительных выборах в городской парламент по округу № 3 проголосовали члены бюро Псковского регионального отделения партии «Яблоко» 22 июля.



Андрей Цаценко родился 26 июня 1985 года в Пскове. В 2022 году безуспешно участвовал в выборах депутатов Псковской городской Думы от Псковского «Яблока».



Сегодня также подал документы для регистрации на довыборы в Псковскую гордуму Антон Мороз от партии «Единая Россия». От партии «Справедливая Россия» выдвинут экс-депутат Госдумы Виктор Яшин.

Тайным голосованием кандидатом в депутаты в Псковскую городскую Думу на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №3 выдвинут Пискун А.А.