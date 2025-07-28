Политика

«Круглый стол»: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 30 июля.

Сегодня ведущий Александр Савенко поговорил с представителями региональных отделений партий о процессе выдвижения кандидатов. В круглом столе приняли участие:

Андрей Козлов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР

Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ

Игорь Иванов, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»

Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко».

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