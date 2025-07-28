«Круглый стол»: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 30 июля.
Сегодня ведущий Александр Савенко поговорил с представителями региональных отделений партий о процессе выдвижения кандидатов. В круглом столе приняли участие:
Андрей Козлов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»
Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР
Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ
Игорь Иванов, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»
Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко».
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