Политика

Во многих районных собраниях царит рабочая атмосфера — Яна Иванова

Во многих районных собраниях Псковской области царит рабочая атмосфера, заявила заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Депутат — человек, у которого есть ряд инструментов, которых нет у обычного человека. У него есть инструмент депутатского запроса, на который ведомство реагирует по существу, не имеет права не отреагировать. Мы очень много проблем, возникающих ежедневно, решаем. У депутата есть право нормотворческой инициативы. Право на первоочередной прием у должностных лиц. Депутат — это человек с полномочиями, так или иначе», — сказала Яна Иванова.

По ее словам, во многих районных собраниях атмосфера рабочая, вне зависимости от партийной принадлежности. В качестве примера она привела действия руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Артура Гайдука, которые получили позитивный отклик от правительства региона.

«На днях пришел ответ на запрос Артура Гайдука, предложившего оснастить учреждения здравоохранения общедоступным Wi-Fi-интернетом, чтобы пациенты могли прямо из учреждения связаться с родственниками, сообщить, что с ними. Правительство отреагировало конструктивно, отнеслось к проблеме с пониманием, сейчас ищутся пути решения», — заключила Яна Иванова.