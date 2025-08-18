Псковcкая обл.
Политика

Обложку на паспорт и картхолдер подарят молодым избирателям в Псковской области

21.08.2025 16:21|Псков

Подарки получат молодые избиратели на избирательных участках в Псковской области в сентябре. Об этом сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Приходя на избирательный участок, вы получаете подарок. В этом году это будут обложка на паспорт и картхолдер. Чуть позже мы представим, как это будет выглядеть визуально, но это в любом случае будет очень красиво. Поэтому все наши молодые избиратели, которые впервые придут на выборы, обязательно получат этот подарок», - рассказал Игорь Сопов.

Он также сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области недавно побывала в детском лагере «Стремительный», в котором рассказала ребятам о процессе голосования и возможности получить подарок при первом посещении избирательного участка. Им подарили несколько экземпляров прошлых лет, что воодушевило тех, кому уже есть 18, прийти на выборы.

«Я думаю, что такой подарок от избирательной комиссии - это дополнительный бонус для того, чтобы прийти и проголосовать на избирательный участок», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, что в этом году число новоиспечённых избирателей в Псковской области составляет более четырёх тысяч человек. 

Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
