Политика

В этом году в Псковской области впервые сможет проголосовать 4 391 молодой избиратель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

«Время идёт, и дети становятся взрослыми. В 18 лет каждый получает полное право приходить на избирательные участки уже в роли избирателя», - отметили в избиркоме.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.