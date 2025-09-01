Политика

Андрей Маковский: Депутаты работают тогда, когда бездействует исполнительная власть

Депутаты включаются в работу и помогают своим избирателям, когда бездействует исполнительная власть. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Нужно понимать, что проблема должна быть связана с органами государственной власти, она не должна быть связана с какими-то другими людьми или с чем-то космическим. Или, допустим, если у вас прописано семь человек в квартире, а вы хотите платить как за одного, потому что они где-то проживают. Такие вещи нужно понимать, что депутаты реагируют тогда, когда бездействует исполнительная власть, бездействует муниципальная власть или правоохранительные органы», - сказал Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что именно в этом и проявляется демократия, когда люди могут напрямую обратиться через депутатов к власти.

«Можно просто написать в социальных сетях, и мы будем уже работать по вашим обращениям. И я думаю, что это и есть демократия, когда у любого человека в Псковской области есть возможность напрямую написать депутату. Тогда у нас есть все рычаги, чтобы властные механизмы заставить работать», - добавил парламентарий.