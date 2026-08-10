Рейтингомер: реакция Ведерникова, избрание Песенко и переигровка по Торбич

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Сегодня в центре нашего внимания неделя, на которой прогремел скандал вокруг Великолукской межрайонной больницы. Как стало известно, творившееся в ней привело в последние годы к 40 уголовным делам. Впрочем, это следствие застарелых проблем регионального здравоохранения, а мы тут устраиваем разборы свежих полетов.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Денис Василенко

Минус пять получает директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко. Возглавляемая им организация вновь проиграла в суде в споре с ООО «ТихвинПроектРеставрация», выполнявшим работы по размещению федерального молодежного лагеря в Печорах. Решение о взыскании с псковских «возрожденцев» более 47,6 млн рублей оставлено без изменений.

-4 Юрий Михайлов

Минус четыре ставим директору госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Юрию Михайлову. Месяца полтора назад мы уже выражали обеспокоенность по поводу сообщений о многомиллионной задолженности автопарка по налогам и надеялись, что сложившаяся ситуация не будет усугубляться. Увы, как следует из публикаций масс-медиа, оперативно решить проблему не удается — долговой воз и ныне там.

-3 Игорь Шатурный

Минус три отправляем заместителю губернатора по строительству и ЖКХ Игорю Шатурному. И хотели бы мы по итогам недели, на которой отмечался День строителя, дать чиновнику плюс - но, увы, не можем. Мало того, что ситуация с известными псковскими долгостроями не сдвигается с мертвой точки, так еще, похоже, на этой проблемной карте появляются и новые адреса.

-2 Ольга Торбич

Двойку со знаком минус ставим в дневник экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино». Уж сколько лет прошло после ее ухода с высокого поста, а судебная сага всё продолжается. Намедни стало известно, что с экс-руководительницы взыскано почти 240 тысяч рублей за нанесенные ОЭЗ убытки при покупке мебели. Прежнее решение арбитражного суда отменено.

-1 Илианна Петрова

Фото: правительство Псковской области

Минус один получает министр культуры Псковской области Илианна Петрова. Прокуратура внесла ей представление из-за нарушения закона «О СМИ». Министр не ответила на запрос ПЛН в установленный законом семидневный срок. Представление уже удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Надеемся, пример Минкульта послужит наукой всем, кто в следующий раз захочет отмахнуться от законного требования журналистов.

0 Юрий Песенко

Нейтральную оценку 0 получает пыталовский коммунист Юрий Песенко. Он избран новым председателем общественной организации «Дети войны» - эдакой спутницы псковского обкома КПРФ. Напомним, что ранее ее возглавлял экс-секретарь областного отделения партии Александр Ножка, недавно порвавший с коммунистами, хлопнувший дверью и ушедший в ряды «Справедливой России».

+1 Петр Алексеенко

Тем временем первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко заработал плюс один. В кои-то веки псковские коммунисты не допустили грубых ошибок при выдвижении списков кандидатов на выборах и не понесли серьезных потерь. Оказывается, могут и не косячить, если сильно захотят.

+2 Антон Мороз

Плюс два получает депутат Псковской гордумы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз. Положительной оценкой отмечаем его высокую активность и мобильность. В последние дни политика можно было встретить то обсуждающим будущее ТОСов с жителями Плюсского округа, то высаживающим липы в псковском парке накануне профессионального праздника строителей, то в гдовской Самолве с участниками молодежного проекта «Здравствуй, Россия».

+3 Игорь Сопов

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поднимается сегодня на плюс три. Так оцениваем продолжение просветительской деятельности главы облизбиркома. На неделе он в сотрудничестве с обществом «Знание» провел лекцию для личного состава управления Росгвардии, а также рассказал юным новоржевцам, как отличать факты о выборах от фейков.

+4 Абдулазиз Шихабидов

Фото: Сергей Меликов / Telegram

Плюс четыре получает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов. На днях он доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении боевых задач и получил благодарность от главнокомандующего, который назвал дивизию легендарной.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку плюс пять ставим губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Глава региона вновь продемонстрировал, что оперативно реагирует на сигналы граждан, поступающие в соцсетях — причем, даже анонимно. Так произошло в ситуации вокруг Великолукской межрайонной больницы. Абсолютно правильно, что власть не замалчивает проблемы, а оперативно комментирует их, объясняет и демонстрирует, что держит руку на пульсе событий.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!