Политика

Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно

Представлять интересы своих земляков в окружном Собрании - это большая ответственность. Таким мнением поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам муниципальной избирательной кампании.

«Подведение итогов трёхдневного голосования – одна из главных тем недели. В выборах приняли участие почти 57 тысяч избирателей, явка составила 36,61%. В 11 округах сформированы представительные органы, в Пскове и Стругокрасненском округе состоялись довыборы муниципальных депутатов. Прошедшая кампания – ещё один важный шаг в реализации нашей масштабной муниципальной реформы», - написал Михаил Ведерников.

По его словам, все районы преобразованы в округа и скоро в одиннадцати из них – где прошли выборы, состоятся первые сессии окружных Собраний, а затем по итогам объявленных конкурсов депутатам предстоит избрать глав.

«Друзья! Благодарю всех, кто принял участие в голосовании – пришёл на участки или выразил позицию с помощью ДЭГ. Поздравляю избранных депутатов: представлять интересы земляков в окружном Собрании – это большая ответственность. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто обеспечивал избирательный процесс – сотрудников избирательных комиссий и правоохранительных органов, наблюдателей. Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно», - добавил губернатор.