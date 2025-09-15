Политика

ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице»

В Псковской области завершилась большая избирательная кампания. Она прошла в половине муниципальных образований, в том числе в 11 районах, которые в рамках инициированных властью преобразований становятся округами. Таким образом, выборы-2025 стали финальной стадией масштабной муниципальной реформы. Вполне закономерно, что региональное руководство неоднократно заявляло о стратегическом значении кампаний, по итогам которых формируются первые созывы окружных собраний и распределяется более 170 депутатских мандатов.

Подводя по горячим следам итоги выборов, следует отметить, что они прошли ровно, спокойно, без нарушений и скандалов.

В этой связи положительной оценки заслуживает работа избирательных комиссий различного уровня во главе с председателем облизбиркома Игорем Соповым.

Всё было проведено четко и организованно. Свидетельством тому - заявления представителей партий, в том числе оппозиционных, о том, что всё на выборах в Псковской области было справедливо и в рамках закона.

Более того, областная избирательная комиссия вновь проявила себя креативно: помимо прочего, она использовала нестандартные форматы и тем самым работала на повышение степени интереса избирателей к муниципальным выборам. В этой части облизбирком мог дать фору кандидатам. Отрабатывал, как говорится, за себя и за того парня, а можно сказать - и за двух, если иметь в виду, что государственные СМИ в Псковской области на всем протяжении избирательного марафона откровенно «забили» на выборы и, соответственно, слабо информировали о них своих читателей, слушателей и зрителей.

И это один из парадоксов завершившейся кампании: притом, что губернатор Михаил Ведерников публично заявлял о стратегическом значении выборов, а вопрос явки на них (читай — повышения легитимности) был архиважен, государственные пропагандисты фактически провалили данное направление деятельности по привлечению внимания жителей муниципальных образований к Единому дню голосования. По большому счету они никак не способствовали повышению интереса людей к выборам. А надо ли напоминать, что выборы в представительные органы местного самоуправления - это даже не выборы глав муниципальных образований. Они и прежде не вызывали повышенного интереса, что уж говорить про ситуацию, когда на выборах в большинстве случаев нет конкурентной борьбы?!

В итоге явка по области составила 36,6% - тут невольно напрашиваются аналогии с известным высказыванием о «средней температуре по больнице». К этому показателю можно относиться по-разному. Либо, отмечая усилия облизбиркома, следует признать такой результат вполне нормальным и даже относительно высоким - с учетом того, что на муниципальных выборах традиционно процент проголосовавших меньше, чем на общеобластных, не говоря уже про федеральные. Либо тут надо признать, что голосование лишь одного из трех избирателей — это не тот показатель, на который можно было рассчитывать.

Хуже того, в ряде муниципальных образований, в том числе в Пскове, где проходили довыборы депутата гордумы по третьему округу, явка оказалась значительно ниже, чем в среднем по области.

Так или иначе, зафиксируем главный итог. «Единая Россия» уверенно победила и взяла практически всё, по максимуму.

В конкретных цифрах это выглядит так: из тех самых 173 депутатских мандатов партия власти, по предварительным подсчетам, получит 128. Таким образом, в очередной раз фиксируем, что за последние годы ЕР научилась работать на выборах без серьезных проколов и срывов. Последний из них, напомню, произошел в 2019 году, когда партия власти проиграла оппозиции в ряде муниципальных образований. С тех пор таких осечек больше не было. Не произошло их и в этот раз. Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России».

Особо в этом отношении следует отметить победу на довыборах в Псковскую городскую Думу по округу №3 Антона Мороза. Кандидат, которого еще несколько месяцев назад в Псковской области никто не знал, провел интенсивную кампанию, грамотно отработал в масс-медиа и показал, как за несколько месяцев можно стать своим «на районе».

В целом на муниципальных выборах 12-14 сентября обошлось без громких сенсаций и неожиданностей.

Все восемь партий получили мандаты. Другое дело, что у «Новых людей» в активе всего одно депутатское кресло — отчего партия выглядит главным неудачником ЕДГ-2025 в Псковской области. Что касается спора КПРФ и ЛДПР за статус «партии №2» (а в этом наблюдатели усматривали одну из основных интриг выборов), то либерал-демократы фактически догнали коммунистов, которые в ряде районов заняли даже не третье, а четвертое место.

Всё это дает множество поводов для размышлений. Подробнее об итогах ЕДГ-2025, достижениях и поражениях региональных отделений партий и отдельных кандидатов - уже завтра в очередном выпуске программы «Гонки по вертикали» на радио ПЛН FM.

Александр Савенко