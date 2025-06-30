Политика

Михаил Ведерников: Статус депутата повышается

Выборы 2025 года в Псковской области - финальная стадия завершения муниципальной реформы, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня нам предстоит рассмотреть кандидатуры для предстоящего избирательного цикла. Хочу отметить, что это всегда важный и ответственный шаг. Но в этом году выборы имеют важное стратегическое значение, потому что, во-первых, это, по сути, финальная стадия завершения муниципальной реформы. Конечно, от того, кто войдет в депутатский корпус, зависит и вся та большая работа, которую мы проводим», - сказал Михаил Ведерников.

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Также губернатор отметил, что статус депутата повышается. «Это будут непосредственно те люди, которые станут представлять округ», - заключил Михаил Ведерников.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов. Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.