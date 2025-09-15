Политика

Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой

Несмотря на небольшую явку кампания по довыборам депутата Псковской городской Думы по округу №3 получалась яркая. Такое мнение озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы оцениваем по количеству материалов, которые приносили кандидаты. Были и околоскандальные моменты. Для нас кампания прошла стандартно, проблем не было. И ДЭГ, и КОИБы все прошли, все нормально. Явка была небольшая, это локальный округ. Понятно, что были жаркие дни, когда можно выехать за грибами. Тем не менее кампания была яркая», - сказал Игорь Сопов.

По его словам, кандидаты проявляли много активности, было много встреч с избирателями.

Напомним, по предварительным данным, на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №3 победу одержал кандидат от «Единой России» Антон Мороз.