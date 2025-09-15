Александр Котов: Работу депутатов оценивают на выборах и встречах с избирателями

Каждый депутат получает оценку своей работы на личных встречах с избирателями, и такой формат более объективен, чем анонимное мнение на «Госуслугах». Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предложение дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги».
По его словам, обратная связь от граждан является важной частью работы депутата.
«Поверьте, если мы где-то недорабатываем проблемы, нам там, не стесняясь, расскажут всё, что по поводу нас думают. И я, наоборот, стремлюсь к такому диалогу. Потому что это дисциплинирует нас, с одной стороны, и у нас появляется возможность высказать, почему та или иная проблема не решается так быстро, как многим хотелось бы», — добавил спикер регионального парламента.
Александр Котов подчеркнул важность открытого общения между депутатами и избирателями.
Напомним, депутаты из фракции партии «Новые люди» в Госдуме предлагают дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги». Подразумевается, что такая народная оценка эффективности госслужащих и законодателей будет публичной и простимулирует их работать качественнее.