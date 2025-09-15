Политика

Александр Котов: Работу депутатов оценивают на выборах и встречах с избирателями

Каждый депутат получает оценку своей работы на личных встречах с избирателями, и такой формат более объективен, чем анонимное мнение на «Госуслугах». Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предложение дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги».

«Я не поддерживаю это предложение. Даже не понимаю механизма реализации. Начну с того, что не боюсь оценок своей работы со стороны избирателей, и эти оценки мы получаем не только на выборах, а каждый раз, когда с избирателями встречаемся», — сказал Александр Котов.

По его словам, обратная связь от граждан является важной частью работы депутата.

«Поверьте, если мы где-то недорабатываем проблемы, нам там, не стесняясь, расскажут всё, что по поводу нас думают. И я, наоборот, стремлюсь к такому диалогу. Потому что это дисциплинирует нас, с одной стороны, и у нас появляется возможность высказать, почему та или иная проблема не решается так быстро, как многим хотелось бы», — добавил спикер регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул важность открытого общения между депутатами и избирателями.

«Должен быть диалог. А основная оценка, конечно, ставится на выборах. Если депутат не работает, если не выстраивает диалог со своими избирателями, не отстаивает их интересы, значит, до свидания», — резюмировал председатель Собрания.

Напомним, депутаты из фракции партии «Новые люди» в Госдуме предлагают дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги». Подразумевается, что такая народная оценка эффективности госслужащих и законодателей будет публичной и простимулирует их работать качественнее.