Политика

День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От имени губернатора региона хочу поздравить вас с праздником. Опираясь на опыт прошлых поколений, избирательная система в Псковской области сформировала собственные традиции и освоила многие эффективные инструменты и технологии, которые используются сегодня на территории нашей страны. Комиссии дают возможность проведения открытых и легитимных выборов, формируют доверие граждан к избирательной системе. От них зависит решение важных государственных задач и в целом будущее страны», - сказала вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Перед началом официальной части для гостей выступили творческие коллективы Родинского дома культуры.

В ходе мероприятия почетной грамотой губернатора наградили заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергея Кулакова и председателя УИК 418 Локнянского района Наталью Макарову.

Более пяти тысяч человек являются членами избирательных комиссий в Пскове и области. Среди них учителя, врачи, спортсмены, многодетные родители.

Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в 2020 году и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.