День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед началом официальной части для гостей выступили творческие коллективы Родинского дома культуры.
В ходе мероприятия почетной грамотой губернатора наградили заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергея Кулакова и председателя УИК 418 Локнянского района Наталью Макарову.
Более пяти тысяч человек являются членами избирательных комиссий в Пскове и области. Среди них учителя, врачи, спортсмены, многодетные родители.
Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в 2020 году и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.