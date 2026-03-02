Рейтингомер: уход Брячака, визит Турчака и назначенцы недели

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Сегодня будем обозревать события недели, на которой громко прозвучала сессия областного Собрания депутатов, в Пскове и Великих Луках прошли большие мероприятия, а в центре внимания общественности вновь оказалась экс-главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко — с одной стороны, в федеральных Telegram-каналах шли вбросы новой информации, пока официально не подтвержденной силовиками, а с другой — суд отправил обвиняемую в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест. Всё сказанное в обзоре — как всегда субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую отрицательную оценку в этот раз не выставляем никому.

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре схлопотал руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, второй секретарь обкома компартии Дмитрий Михайлов. Уж такую ахинею он нес в рамках своего выступления на сессии регионального парламента, что впору было хвататься за голову и вопрошать: «Вы это серьезно? Неужели правда полагаете, что именно этого от вас ждут избиратели?» Пространный спич Михайлова про необходимость роспуска НАТО, создание комитета по освобождению захваченного американцами экс-президента Венесуэлы Мадуро, планы либералов по возвращению страны в «лихие девяностые» и прочие заявления дискредитируют саму идею «десятиминуток гнева» перед сессиями.

-3 Валерий Зайцев

Это было бы даже забавно, если бы не было так печально и грустно. Прокуратура выявила очередные нарушения в Печорском муниципальном округе во главе с завсегдатаем-аутсайдером нашего рейтинга Валерием Зайцевым. Как сообщают масс-медиа, на этот раз речь идет о нарушении санитарного законодательства - несоблюдении температурного режима в районном центре культуры. Возбуждено административное дело — какое по счету, сказать невероятно сложно. Удивительно, но со стороны вертикали власти ничего не происходит, несмотря на постоянные и бесчисленные косяки печорского управленца, вновь получающего отрицательную оценку -3.

-2 Олег Брячак, Виталий Федоров

-2 ставим двум эсерам - теперь уже бывшему руководителю реготделения «Справедливой России», экс-депутату областного Собрания Олегу Брячаку, объявившему об уходе из политики, и его подчиненному-однопартийцу Виталию Федорову, покинувшему Псковскую гордуму. Какими бы ни были причины ухода, самостоятельно приняты решения или навязаны сверху, это поражение команды Олега Брячака, еще недавно собиравшегося на выборы и предупреждавшего облизбирком: выставим наблюдателей, действовать будем жестко и т. п. Однако «что-то пошло не так» - эра Брячаков в СР закончилась, а реготделение «Справедливой России» возглавит вернувшаяся в Собрание Наталья Тудакова, на которую делают ставку и федеральное партийное руководство, и региональные власти

-1 Ксения Григорьева

Минус один отправляем в адрес врио министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой. Ей пришлось отдуваться на парламентском часе в областном Собрании, посвященном проблемам отопления, и отвечать на неудобные вопросы депутатов. Увы, выглядела чиновница не очень внятно - и ответа на самый главный вопрос, понимают ли ответственные чиновники, как избежать повторения кризисной ситуации, к сожалению, нет.

0 Игорь Торбич, Юлия Шамова

Нейтральную оценку 0 получают назначенцы минувшей недели. Игорь Торбич возглавил Центр развития цифровых технологий Псковской области, а Юлия Шамова будет исполнять обязанности главврача Псковского центра психиатрии и наркологии вместо покинувшего этот пост Михаила Миронова. Будем наблюдать, как у новых руководителей пойдут дела, тогда и определимся с плюсами-минусами.

+1 Игорь Шатурный

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как знают наши постоянные читатели, мы достаточно часто критикуем вице-губернатора Игоря Шатурного, курирующего в правительстве сферы ЖКХ и строительства. Но когда есть за что - можем и похвалить. На минувшей неделе чиновник наконец-то выступил перед депутатами областного Собрания. То есть, оказывается, господин Шатурный - говорящий! Ставим плюс один и надеемся, что это не будет единичным эпизодом, и вице-губернатор отныне станет более заметен в публичной плоскости.

+2 Алексей Севастьянов

Плюс два заработал председатель комитета по законодательству и МСУ областного Собрания Алексей Севастьянов. Фиксируем и общую активность депутата, и его толковое выступление по актуальной проблематике на сессии регионального парламента. Депутат-единоросс был жестким, ярким, цитировал Маяковского, вопросы чиновникам задавал профессионально и грамотно. Справедливости ради отметим, что заметны и активны при обсуждении на сессии были и другие члены фракции ЕР Александр Братчиков, Армен Мнацаканян, Владимир Кузь.

+3 Антон Минаков

Плюс три получает региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Положительной оценкой отмечаем, во-первых, активность либерал-демократа в областном Собрании, а во-вторых - организацию большого форума «Плечом к плечу за русскую победу», участие в котором приняли губернатор Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и многие известные партийцы: Андрей Луговой, Виктор Бут, Сергей Леонов и другие.

+4 Николай Козловский

Строчкой выше, на плюс четыре, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Во втором по величине городе Псковской области подвели итоги работы гордумы за 30 лет, прошедших с момента начала работы муниципального парламента. С цифрами и конкретными фактами отметили большой вклад депутатов в социально-экономическое развитие города, сохраняющего статус промышленной столицы нашего региона.

+5 Андрей Турчак

Плюс пять получает экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Несмотря на то, что ныне он работает в другом регионе, связей с Псковской областью не теряет. Насколько нам известно, откликается на обращения и продолжает оказывать посильную помощь, а в минувшее воскресенье, 1 марта, по традиции приехал в Псков, чтобы отдать дань памяти десантникам легендарной 6-й роты и встретиться с родственниками погибших.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!