Стали известны даты проведения праймериз «Единой России»

Даты основных этапов предварительного голосования опубликованы в Telegram-канале партии «Единая Россия».

С 11 марта по 30 апреля будет происходить выдвижение кандидатов. С момента выдвижения каждый кандидат сможет вести агитационную работу

До 15 мая каждый кандидат должен опубликовать два видеоматериала и рассказать сначала о себе, а потом о программе, с которой он идет к участию в предварительном голосовании. Участники специальной военной операции освобождены от подобного рода требований.

С 20 апреля по 29 мая пройдёт регистрация избирателей - через Госуслуги. А 24 мая состоится разделение ключей шифрования блокчейна - части криптоключа передадут хранителям.

С 25 мая по 31 мая пройдёт само голосование.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.