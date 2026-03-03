 
Политика

Стали известны даты проведения праймериз «Единой России»

0

Даты основных этапов предварительного голосования опубликованы в Telegram-канале партии «Единая Россия».

С 11 марта по 30 апреля будет происходить выдвижение кандидатов. С момента выдвижения каждый кандидат сможет вести агитационную работу

До 15 мая каждый кандидат должен опубликовать два видеоматериала и рассказать сначала о себе, а потом о программе, с которой он идет к участию в предварительном голосовании. Участники специальной военной операции освобождены от подобного рода требований. 

С 20 апреля по 29 мая пройдёт регистрация избирателей - через Госуслуги. А 24 мая состоится разделение ключей шифрования блокчейна - части криптоключа передадут хранителям. 

С 25 мая по 31 мая пройдёт само голосование. 

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. 

