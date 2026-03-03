 
Политика

Александр Козловский критически отозвался о псковских отделениях оппозиционных партий

1

Региональные отделения оппозиционных партий накануне выборов демонстрируют всплеск активности, выражающийся преимущественно в популистских действиях, направленных на привлечение внимания избирателей, однако реальная работа у них отсутствует. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Меня обрадовало бы, если бы коллеги из других партий работали вместе с нами активно все эти годы, между большими выборами. А когда остается до выборов чуть больше полугода, и они начинают проявлять свою активность, меня это, честно говоря, просто огорчает», — пояснил руководитель регионального отделения «Единой России».

По его словам, представители других партий начинают предлагать решения различных социальных вопросов непосредственно перед голосованием. Александр Козловский считает, что большинство предложений и заявлений оппозиции носит чисто декларативный характер и направлено исключительно на получение голосов избирателей.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Собственной персоной» о переменах в руководстве региональных отделений других партий, Александр Козловский заметил: «Процессы идут, и слава Богу, что они идут, что они там не замерли. Но я кардинальных изменений не вижу».

Гость студии подчеркнул, что для него важны конкретные дела, а не внешние изменения: «Красивые форумы - это здорово, но кто будет в полях? Кто-нибудь пашет, кто-нибудь проводит встречи и детальную работу, чтобы это все было планово, чтобы это было не раз в полгода, чтобы это было еженедельно?».

По мнению депутата, важно, чтобы поступающая в партии информация собиралась и аккумулировалась, чтобы кто-то с ней системно работал, вел переговоры с исполнительной властью и продвигал пожелания жителей. Он отметил, что этого в оппозиционных партиях не происходит. «Честно говоря, я не слежу внимательно за изменениями в других политических партиях, потому что считаю это неважным для себя. Для меня важно, как работаем мы. Если мы делаем свою работу качественно, показываем результат и отчитываемся перед жителями, берём новые задачи в работу и справляемся с ними, то это, наверное, самое главное. Если появится какая-то политическая сила, способная проводить такую работу, я только буду рад, что появились помощники. Но на сегодняшний день пока таких сил нет», - заключил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания и Госдумы. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026