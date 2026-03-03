Александр Козловский критически отозвался о псковских отделениях оппозиционных партий

Региональные отделения оппозиционных партий накануне выборов демонстрируют всплеск активности, выражающийся преимущественно в популистских действиях, направленных на привлечение внимания избирателей, однако реальная работа у них отсутствует. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
По его словам, представители других партий начинают предлагать решения различных социальных вопросов непосредственно перед голосованием. Александр Козловский считает, что большинство предложений и заявлений оппозиции носит чисто декларативный характер и направлено исключительно на получение голосов избирателей.
Отвечая на вопрос ведущего программы «Собственной персоной» о переменах в руководстве региональных отделений других партий, Александр Козловский заметил: «Процессы идут, и слава Богу, что они идут, что они там не замерли. Но я кардинальных изменений не вижу».
Гость студии подчеркнул, что для него важны конкретные дела, а не внешние изменения: «Красивые форумы - это здорово, но кто будет в полях? Кто-нибудь пашет, кто-нибудь проводит встречи и детальную работу, чтобы это все было планово, чтобы это было не раз в полгода, чтобы это было еженедельно?».
По мнению депутата, важно, чтобы поступающая в партии информация собиралась и аккумулировалась, чтобы кто-то с ней системно работал, вел переговоры с исполнительной властью и продвигал пожелания жителей. Он отметил, что этого в оппозиционных партиях не происходит. «Честно говоря, я не слежу внимательно за изменениями в других политических партиях, потому что считаю это неважным для себя. Для меня важно, как работаем мы. Если мы делаем свою работу качественно, показываем результат и отчитываемся перед жителями, берём новые задачи в работу и справляемся с ними, то это, наверное, самое главное. Если появится какая-то политическая сила, способная проводить такую работу, я только буду рад, что появились помощники. Но на сегодняшний день пока таких сил нет», - заключил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».
Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания и Госдумы.
Пресс-портреты