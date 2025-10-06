Псковcкая обл.
Политика

Главу Псковского округа определят 7 ноября

10.10.2025 20:42|ПсковКомментариев: 0

Первое заседание комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Псковского муниципального округа состоялось в администрации муниципалитета, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

В конкурсную комиссию вошли 6 человек. Три кандидатуры утверждены Собранием депутатов Псковского МО. Это депутаты Андрей Матвеев, Юрий Михайловский и Михаил Яников.

Еще три кандидатуры своим распоряжением утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. От правительства региона в состав вошли первый заместитель руководителя Аппарата – начальник правового управления Наталья Волкова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Юлия Судакова и первый заместитель начальника Управления муниципального развития Галина Тронина.

Председателем конкурсной комиссии выбран Михаил Яников, секретарём – Юрий Михайловский.

Конкурс назначен на 7 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей
