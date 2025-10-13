Политика

Андрей Маковский обозначил особенности российского либерализма

Отличия либерализма в России от либерализма в других странах назвал руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Либерализм в США и либерализм в России сильно отличаются. Для меня это тогда, когда у нас есть какие-то блага, льготы, возможности, и эти права нужно расширять и ни в коем случае не допускать новых запретов. Это один из столпов «Новых людей», парламентской партии, которая победила в избирательной кампании в 2021 году и набрала необходимое количество голосов, а также один из столпов демократии», - высказал свое мнение Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что в каждом из регионов политические партии представляют собой закрытые системы, в которые трудно попасть.

«Другие моменты, которые нужно осветить: клановость в политических партиях. «Новые люди», само название включает в себя смысл нашей партии. Это когда человек, у которого нет опыта, но есть любовь к Родине, к своей стране, к региону, где он живет, к району, и он хочет бороться за власть, он может прийти в политическую партию, и у него эта возможность появится. Понятное дело, после обучения, определенных проверок, после политической школы, но появится в этом же году. Больше я у других партий такого не наблюдаю. Я наблюдаю то, что в каждом регионе это, по сути, закрытая система. У нас в реготделении происходит постоянная ротация, постоянные смены. Я считаю, что это залог успешной партии», - пояснил Андрей Маковский.

Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский и председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.