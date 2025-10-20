Политика

Гдовский суд оставил в силе штраф за вмешательство в работу избирательной комиссии

Гдовский районный суд отклонил апелляционную жалобу кандидата на муниципальных выборах от «Яблока» Евгения Васильева, вмешавшегося в работу избирательной комиссии, и оставил в силе постановление о привлечении его к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района признал Евгения Васильева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ (вмешательство в работу избирательной комиссии, повлекшее нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании). В качестве наказания виновному назначили штраф в размере 2 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что Васильев умышленно осуществлял вмешательство в работу избирательной комиссии, в связи с чем обжалуемое постановление оставил без изменения.

Евгений Васильев - кандидат от «Яблока» в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва. Список партии в муниципалитете по результатам выборов набрал 23,38% голосов. Партия получила в Гдовском округе два мандата.