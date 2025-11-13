Политика

Александр Котов: Мы выстроили единую систему муниципальной власти

Необходимо действовать большой сплоченной командой, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на форуме муниципальных депутатов регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове 14 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

«В Псковской области подходит к завершению муниципальная реформа. В этом году состоялись выборы в представительные органы оставшихся муниципальных округов. Только что завершился процесс избрания глав муниципальных округов, уже теперь решением представительного органа на основании тайного голосования депутатов. Мы выстроили единую систему муниципальной власти в регионе и полагаем, что эта система будет работать гораздо более эффективно, использовать имеющиеся возможности как финансовые, так организационные. Во всех представительных органах муниципальных округов партия "Единая Россия" получила устойчивое большинство, в большинстве случаев даже это квалифицированное большинство. Это значит, что все решения мы можем принимать, исходя из позиции, которую занимает региональное отделение партии "Единая Россия"», - сказал Александр Котов.

Смотрите также Новые главы. ИНФОГРАФИКА

Спикер Собрания подчеркнул, что при этом ни в коем случае нельзя злоупотреблять преимуществом во власти, следует обращать внимание на альтернативные точки зрения и те инициативы, которые звучат от других политических партий.

Александр Котов отметил, что в 2026 году партии предстоит большая работа, касающаяся выборного процесса. Необходимо будет выбрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

«Главное: мы должны действовать большой сплоченной командой», - подытожил председатель регионального парламента.