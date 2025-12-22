«Гонки по вертикали»: итоги, прогнозы, рейтинги. ВИДЕО

Подозреваемого в хищении продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

Борис Елкин подведет итоги 2025 года в прямом эфире ПЛН FM

Псковская Лента Новостей теперь доступна в MAX

9% псковичей встретят Новый год на работе — опрос

Квартира в двухэтажном доме горела в опочецкой деревне Бездедово

Хозпостройка сгорела в псковской деревне Солоново

«Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах 2025 года для АПК Псковской области

Назван регион в РФ, в котором будут платить миллион за первого ребенка

Великолучанин угодил за решетку за трату 16 тысяч рублей с найденной карты