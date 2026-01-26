Стало известно количество избирателей в 2026 году в Псковской области

Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии региона.

По состоянию на 1 января текущего года, численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области, составляет 494 575 человек.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области получила актуальные данные от регионального управления Минюста РФ о статусе политических партий в регионе. Согласно свежей информации, на сегодняшний день в области официально действуют 15 региональных отделений политических партий.

Напомним, что в 2026 году пройдут избирательные кампании по выбору депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы.