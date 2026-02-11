 
Политика

В Псковской области кадровые военные должны быть представлены в Собрании депутатов – Александр Козловский

0

В Псковской области есть много кадровых военнослужащих и ветеранов, которые должны быть представлены в органах законодательной власти. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Квоты нет, но у нас в регионе военнослужащие точно должны появиться (в органах законодательной власти - ред.). У нас много военных служит, много кадровых военных. На сегодняшний день в каждом районе есть военнослужащие, которые выполняют задачи специальной военной операции, поэтому в нашем регионе точно должны быть представители военных. И, конечно, это в первую очередь касается ветеранов специальной военной операции», – высказал свое мнение Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего программы о наличии квот для военнослужащих и ветеранов СВО в законодательные органы власти.

Он подчеркнул, что в Псковской области уже есть представители военных в законодательной власти – сенатор Совета Федерации Алексей Наумец.

«Не надо забывать, что наш сенатор Алексей Васильевич Наумец - это ветеран, в том числе и выполнявший задачи специальной операции. Я думаю, что к нему должны еще присоединиться и другие. Про какую-то квоту мы говорить не будем, а то, что эти люди должны появиться в областном Собрании, это точно», – подытожил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026