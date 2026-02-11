В Псковской области кадровые военные должны быть представлены в Собрании депутатов – Александр Козловский

В Псковской области есть много кадровых военнослужащих и ветеранов, которые должны быть представлены в органах законодательной власти. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что в Псковской области уже есть представители военных в законодательной власти – сенатор Совета Федерации Алексей Наумец.
