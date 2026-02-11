В Псковской области кадровые военные должны быть представлены в Собрании депутатов – Александр Козловский

В Псковской области есть много кадровых военнослужащих и ветеранов, которые должны быть представлены в органах законодательной власти. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Квоты нет, но у нас в регионе военнослужащие точно должны появиться (в органах законодательной власти - ред.). У нас много военных служит, много кадровых военных. На сегодняшний день в каждом районе есть военнослужащие, которые выполняют задачи специальной военной операции, поэтому в нашем регионе точно должны быть представители военных. И, конечно, это в первую очередь касается ветеранов специальной военной операции», – высказал свое мнение Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего программы о наличии квот для военнослужащих и ветеранов СВО в законодательные органы власти.

Он подчеркнул, что в Псковской области уже есть представители военных в законодательной власти – сенатор Совета Федерации Алексей Наумец.

«Не надо забывать, что наш сенатор Алексей Васильевич Наумец - это ветеран, в том числе и выполнявший задачи специальной операции. Я думаю, что к нему должны еще присоединиться и другие. Про какую-то квоту мы говорить не будем, а то, что эти люди должны появиться в областном Собрании, это точно», – подытожил Александр Козловский.

