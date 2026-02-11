«Политкухня»: Александр Козловский о выборах, вызовах и задачах «Единой России»

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Сегодня в гости к «политическому шеф-повару», главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко придет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Гость студии даст общую оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и регионе, назовет основные вызовы и угрозы 2026 года, назовет свои главные задачи на оставшееся до окончания полномочий Госдумы VIII созыва время и расскажет, под каким «соусом» пройдет подготовка псковских единороссов к сентябрьским выборам.

Напомним, новый проект Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM — клуб политических гурманов «Политкухня» - призван сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.