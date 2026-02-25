Александр Седунов: Выборы — это толчок к развитию

Парламентская кампания набирает обороты в преддверии сентября 2026 года. Однако со стороны избирателей звучит немало критики: кто-то не видит в выборах смысла, утверждая, что итог очевиден, а кто-то считает такое мероприятие значимым, но неуместным на фоне специальной военной операции. О значимости выборов и о том, почему стоит на них пойти, рассказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, я считаю, что выборы важны. Я, в принципе, считаю, что каждый гражданин должен свое право реализовать и с точки зрения того, чтобы стать возможным кандидатом, и с точки зрения подачи голоса. Это важно. Если нет нарушений при самовыдвижении или выдвижении некого человека в соответствующей избирательной кампании, то почему нет? Если действительно его личность, его взгляды, его положение, его возможности, его труд будут востребованы избирателями, почему нет?» - уверен председатель Общественной палаты региона.

По словам Александра Седунова, выборы - очень важный момент. Ведь благодаря им появляются новые векторы, которые дают новый шаг к развитию страны или региона.

«Мы всегда говорим о том, что новые векторы появляются именно в результате выборов. Будь то муниципальный уровень, будь то уровень региональный или федеральный. Они всегда дают новый толчок, новый какой-то шаг к развитию», - сказал гость студии.

Александр Седунов не сомневается в необходимости выборов, но подчеркнул, что они должны проводиться легитимно, чтобы никаких сомнений у избирателей в этом процессе тоже не существовало.

«Собственно, именно для этого и нужна, в том числе, Общественная палата и та работа, которая нами проводится», - отметил председатель.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.