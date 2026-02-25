Александр Седунов: Выборы — это толчок к развитию

Парламентская кампания набирает обороты в преддверии сентября 2026 года. Однако со стороны избирателей звучит немало критики: кто-то не видит в выборах смысла, утверждая, что итог очевиден, а кто-то считает такое мероприятие значимым, но неуместным на фоне специальной военной операции. О значимости выборов и о том, почему стоит на них пойти, рассказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Александра Седунова, выборы - очень важный момент. Ведь благодаря им появляются новые векторы, которые дают новый шаг к развитию страны или региона.
Александр Седунов не сомневается в необходимости выборов, но подчеркнул, что они должны проводиться легитимно, чтобы никаких сомнений у избирателей в этом процессе тоже не существовало.
«Собственно, именно для этого и нужна, в том числе, Общественная палата и та работа, которая нами проводится», - отметил председатель.
Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.
