Наталья Тудакова: Переименование областного Собрания необходимо по закону РФ

Смена названия Псковского областного Собрания депутатов на Законодательное Собрание Псковской области обусловлена необходимостью приведения общей практики российских регионов, в том числе Псковской области, в соответствие с федеральным законодательством. Такое мнение высказала депутат регионального парламента, председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области Наталья Тудакова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Переименование связано исключительно с приведением названия нашей региональной власти в соответствие с требованиями федерального закона. Сейчас в законодательстве закреплены общие принципы организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, согласно которым законодательные органы обязаны называться именно «Законодательное Собрание». Это значит, что наша работа направлена на соблюдение установленных норм и правил, и никакие личные интересы тут не играют никакой роли. Предложение исходило от группы депутатов разных фракций, желающих упорядочить систему государственных институтов, делая её прозрачнее и понятнее жителям региона», - прокомментировала Наталья Тудакова.

По мнению депутата, новая формулировка точнее отражает деятельность органа власти, обеспечивая единство и согласованность терминов во всей стране: «Наша инициатива не имеет отношения к каким-либо политическим предпочтениям отдельных групп или лидеров. Решение обусловлено стремлением привести нашу работу в полное соответствие с законами и правилами Российской Федерации. В конечном итоге важно, чтобы жители понимали разницу между исполнительной властью и органами, ответственными за принятие законов».

Наталья Тудакова отметила, что процедура переименования не окажет никакого влияния на условия жизни жителей Псковской области.

Вопрос о смене названия депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Собрания.