Председатель «Яблока» рассказал о планах партии на ближайшие выборы

Каким образом партия «Яблоко» будет добиваться представительства в Государственной Думе и региональных парламентах и что для этого требуется, в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель партии Николай Рыбаков.

«Мы шансы не оцениваем, я сразу говорю всем нашим кандидатам, всем руководителям региональных отделений: мы не будем исходить из того, допустят или не допустят нас до выборов. Это не наш вопрос. Мы готовимся к избирательной кампании. Примерно 300 кандидатов "Яблока" будут представлены на выборах», – заявил Николай Рыбаков.

По его словам, в избирательных кампаниях могут принять участие все сторонники партии, так как она открыта для желающих принять участие в политической гонке.

«"Яблоко" – это демократическая партия, и все, кто присутствовал на наших съездах, знают, что выдвижение кандидатов происходит абсолютно открытым образом. Каждый может стать этим человеком. Григорий Явлинский (руководитель политической партии «Яблоко» – ред.) - один из членов партии, он один из основателей. Поэтому ни для кого нет никаких запретов. Все возможно, и любой из членов партии может на это претендовать. Конкретно можно будет говорить во время избирательной кампании, это будет летом, когда будет съезд, либо в самом конце июня, либо в начале июля. У нас нет запрета, чтобы участвовать в выборах могли только члены партии, хоть я и выступаю за то, чтобы это были преимущественно партийные люди, потому что мы их знаем в работе», – добавил политик, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности публикации федеральных СМИ о том, что основатель партии Григорий Явлинский может возглавить список «Яблока» на выборах в Госдуму.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.