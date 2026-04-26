Вратарь ФК «Луки-Энергия» забил гол и спас команду от поражения в Калининграде

Футбольный клуб «Луки-Энергия» ушел от поражения в матче первенства России против «Балтики-2» благодаря голу, забитому вратарем великолукской команды Дмитрием Сагановичем.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, голкипер поразил ворота калининградцев головой на последних секундах матча, на 7-й добавленной минуте, когда пришел в штрафную площадь соперников при подаче углового. Благодаря точному удару Сагановича счет стал 1:1. Первый гол в матче на 24-й минуте забил игрок «Балтики-2» Кирилл Никишин. Встреча состоялась в Калининграде в воскресенье, 26 апреля.

Таким образом, ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию на старте первенства России во второй лиге. Великолукская команда набрала 9 очков (2 победы, 3 ничьих) и входит в группу лидеров.

