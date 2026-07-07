«Гонки по вертикали»: топливный кризис, безмолвие политкласса и расклад на выборах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Этот выпуск начинаем, естественно, с темы дефицита топлива - ибо этот вопрос сейчас волнует всех, судя по очередям на заправках, ситуация становится только сложнее, и очевидно: бензиновый кризис - это вызов для власти. Если он затянется - может стать очень серьезной внутриполитической проблемой. Вкупе с другими болевыми точками на фоне ухудшения качества жизни всё это способно повлиять на общественно-политическую ситуацию, в том числе на ход и результаты сентябрьских выборов, о которых мы сегодня еще скажем. Сейчас наблюдаем как власти, в том числе псковское региональное руководство, пытаются как-то контролировать процессы, реагировать и объяснять свои действия. В этом отношении отдаем должное губернатору Михаилу Ведерникову, который, в отличие от многих своих коллег и других политиков, не молчит, не прячется, а оперативно реагирует, объясняет жителям региона, что происходит, как на вызов отвечает власть и какие причины влияют на принимаемые решения.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Есть объективная причина: ночью, особенно в районах, фиксировалась активность то ли перекупов, то ли «паникеров». Есть видео, где одни и те же машины многократно проходят очередь, заливая топливо в канистры. Контролировать такие ситуации в ночное время сложно. Поэтому было принято решение о временном переходе на режим работы с 7 утра, чтобы бензин доставался всем жителям.

При этом отмечаем вот какой момент. В прошлой программе мы уже говорили, что псковские политики и общественники никак не реагируют на происходящее - ну вот от слова совсем. Минувшая неделя ничего в этом смысле не изменила. Все как будто воды в рот набрали. Партия власти никак не участвует, если не в разрешении кризиса, то, хотя бы, в снятии напряженности. А должны бы отрабатывать - например, в формате «народного» или «партийного» контроля, с мониторингом ситуации, регулированием потоков на заправках и разгоном тех, кто запасается топливом впрок или покупает на перепродажу. Оппозиция - тоже безмолвствует, тут тоже наблюдаем полную пассивность. Казалось бы, идеальный сюжет оппонентам единороссов подкинула жизнь аккурат к выборам - так они этим не пользуются. На федеральном уровне оппозиционеры тему не замалчивают, но у нас всё иначе. О чем говорить, если даже псковские отделения КПРФ и «Яблоко» обходят эту горячую тему стороной?!

Не знаю, что будет дальше. Пока же отмечаю, что внутреннюю политику в области выстроили так, вернее, всех так построили, что без санкции сверху никто даже чихнуть не может. А, скажем, лет 15-20 назад была другая ситуация, когда политики еще умели ловить колебания общественного настроения и реагировать на происходящее вокруг, тем более - делали они это перед выборами. Сейчас - нет, в связи с чем высказывается версия, согласно которой наш политический класс утратил способность самостоятельно реагировать на возникающие вызовы и угрозы.

Все настолько привыкли участвовать в политическом театре, где все роли расписаны (эти - про стабильность, эти - про мавзолей, эти - про гражданские права и свободы), что нестандартная кризисная ситуация всех вгоняет в ступор.

Никто не проявляет инициативы. И не то, что кто-то что-то запретил в данном конкретном случае, а сами уже не могут. Точно так же, как чиновники, сосредоточенные на том, чтобы отчитаться перед начальством и представить радужную картину, не проявляют инициативы. Кстати, показательный пример тут - региональное управление антимонопольной службы: прежняя руководительница в свое время была очень активна, стремилась влиять на процессы и в итоге вынужденно покинула и пост, и регион. Видимо, ее опыт настолько напугал коллег, что нынешнее руководство УФАС решило в нынешней ситуации просто спрятаться - не видно и не слышно его. Вот точно так и наши политики не способны на самостоятельные и активные действия. Даже когда их журналисты спрашивают напрямую, у партийцев тут же срабатывает эдакий стопор, и вместо высказывания собственного мнения, попытки анализа ситуации и прогноза развития событий следует ответ в духе «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Я всё это к тому, что мы еще по старой памяти чего-то ждем от них, а, возможно, нынешнее поколение политиков уже не способно в сложившейся ситуации реагировать на вызовы. Просто атрофировался отвечающий за это орган.

- Я так думаю! (из фильма «Мимино»)

Так или иначе, избирательная кампания стартовала - прошли всероссийские съезды и конференции региональных отделений партий. В минувшую пятницу в «Простории» собирались единороссы - и выдвинули кандидатов. В полном соответствии с ранее принятыми решениями, лидерами региональной команды партии власти стали губернатор, спикер Заксобрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также глава Пскова Борис Елкин. Они-то и поведут на выборы полсотни победителей предварительного голосования ЕР, которые стали кандидатами в составе региональных групп и по одномандатным округам.

И тут следует сказать, что в одномандатных округах парламентскими партиями уже сформирован основной пул кандидатов. Одна из особенностей выборов в том, что среди претендентов достаточно много тех, кто раньше были активистами одних партий, а теперь они идут от других - и не просто идут, а прямо-таки в первых рядах. Например, у псковских справедливороссов номер два на выборах в псковский региональный парламент - бывший коммунист, секретарь обкома Александр Ножка, кстати, на демонстрациях шедший с портретом Ленина впереди всей колонны. У «Родины» - фронтмен уже далеко не первый год бывший активист регионального отделения ЛДПР Павел Бикташев, у «Новых людей» в тройке лидеров - экс-замглавы Псковского района, островский депутат Денис Поздняков, который некогда участвовал в праймериз «Единой России».

Всё тут в кандидатских рядах смешалось, переплелось, в том числе в одномандатных округах. Любопытная ситуация, например, в седьмом округе (это Псковский и Гдовский районы): от «Единой России» тут ветеран СВО, экс-доверенное лицо Владимира Путина на последних президентских выборах Андрей Ключко, от КПРФ подполковник в отставке Иван Гориславский, который прежде баллотировался в депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко». От «Справедливой России» тот самый экс-коммунист Ножка, от ЛДПР - бывший региональный координатор Артем Васильев, который переквалифицировался в айтишники и отошел от активной партийной жизни, но на выборы все-таки заявлен. От «Новых людей» - руководитель реготделения партии, экс-кандидат в губернаторы Игорь Романов, а от «Родины» - казак, бывший либерал-демократ Валерий Колтаков. Будут, наверное, еще и кандидаты от «Партии пенсионеров» (у них конференция сегодня), и от «Яблока» - кто представит его на выборах в регионе, пока тайна великая.

Не пролил свет на нее и пришедший на круглый стол в нашем эфире зампредседателя партии Александр Конашенков. Кстати, разговор с партийцами был интересный, содержательный, не обошлось без троллинга и наездов - если не посмотрели в прямом эфире, запись и самые интересные комментарии с круглого стола вы без труда найдете на ПЛН.

Что касается других одномандатных округов, то там тоже много любопытного - скажем, псковские округа: по первому идут сразу два действующих депутата Законодательного Собрания области - единоросс Алексей Севастьянов и руководитель реготделения «Справедливой России» Наталья Тудакова. Пять лет назад они уже соперничали в этом округе, тогда всё решили считанные проценты, победил член партии власти - посмотрим, как будет в этот раз. Во втором округе отмечаем среди участников кампании единоросса, главного врача областной детской больницы Евгения Васильева и второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова, шансы последнего сохранить мандат областного депутата по списку стали меньше из-за появления среди лидеров КПРФ в Псковской области под номером 2, то есть на потенциально более проходном месте, московского бизнесмена Степана Белова, так что переехавший на третью позицию Михайлов наверняка будет стремиться победить в одномандатном округе, тем более когда-то это у него получилось. В третьем округе идут единоросс, директор 29-й гимназии Елена Синёва, от КПРФ здесь выставлен свежеиспеченный депутат Псковской городской Думы Евгений Сотник, а от «Справедливой России» - экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин. В четвертом - единоросс Юрий Сорокин, «новолюдь» Денис Поздняков, а от «Справедливой России» - казак, дружинник, в прошлом активист ЛДПР Игорь Иванов.

В целом предварительный список участников выборов - кандидатов от партий в одномандатных округах выглядит так.

Округ 1. Алексей Севастьянов (ЕР), Юрий Конов (КПРФ), Владимир Ефимов (ЛДПР), Наталья Тудакова (СР), Сергей Самокиш (НЛ), Павел Бикташев (Родина).

Округ 2. Евгений Васильев (ЕР), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Светлана Полянская (ЛДПР), Анастасия Григорьева (СР), Иван Сверчков (НЛ).

Округ 3. Елена Синёва (ЕР), Евгений Сотник (КПРФ), Рамиль Усманов (ЛДПР), Виктор Яшин (СР), Михаил Алякин (НЛ).

Округ 4. Юрий Сорокин (ЕР), Наталья Романовская (КПРФ), Константин Ситкин (ЛДПР), Игорь Иванов (СР), Денис Поздняков (НЛ).

Округ 5. Дмитрий Белюков (ЕР), Николай Чувайлов (КПРФ), Кирилл Захаров (ЛДПР), Сергей Шишков (СР), Александр Михаленков (НЛ).

Округ 6. Юлия Ярышкина (ЕР), Сергей Матвеев (КПРФ), Юрий Павлинов (ЛДПР), Евгений Смирнов (СР), Любовь Лугашева (НЛ).

Округ 7. Андрей Ключко (ЕР), Иван Гориславский (КПРФ), Артем Васильев (ЛДПР), Александр Ножка (СР), Игорь Романов (НЛ), Валерий Колтаков («Родина»).

Округ 8. Дмитрий Мельцер (ЕР), Сергей Петров (КПРФ), Алексей Голубев (ЛДПР), Сергей Алексеев (СР), Семен Барков (НЛ).

Округ 9. Михаил Каратыш (ЕР), Борис Прилипкин (КПРФ), Иван Перетятко (ЛДПР), Юрий Федоров (СР), Сергей Федоров (НЛ).

Округ 10. Надежда Васильева (ЕР), Петр Алексеенко (КПРФ), Людмила Маринова (ЛДПР), Станислав Татаринович (СР), Александра Радион (НЛ).

Округ 11. Игорь Дитрих (ЕР), Екатерина Сорокина (КПРФ), Николай Салов (ЛДПР), Анатолий Васильев (СР), Наталья Красикова (НЛ).

Округ 12. Андрей Козлов (ЕР). Ольга Одинцова (КПРФ), Василий Русаков (ЛДПР), Татьяна Петрова (СР), Валерия Теренина (НЛ).

Округ 13. Дарья Козьякова (ЕР). Александр Баев (КПРФ), Юрий Мягков (ЛДПР), Виктория Огирок (СР), Алексей Лавов (НЛ).

В ближайшее время, когда процесс выдвижения будет завершен, мы обязательно опубликуем материал с полным раскладом кандидатов. И, конечно же, вернемся к этой теме в одном из ближайших выпусков «Гонок по вертикали».

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!