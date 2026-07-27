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Александра Козловского зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

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Секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 на заседании Избирательной комиссии Псковской области 27 июля.

Александр Козловский родился 5 мая 1973 года в городе Великие Луки. 

В 1997 году окончил Московский институт предпринимательства и права. В 2009 год – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Кандидат экономических наук.

С 1990 по 1991 гг. - ученик слесаря-сборщика, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Великолукского радиозавода. 1991 – 1993 гг. - служба в Вооруженных силах РФ. 1993 – 1996 гг. - коммерческий директор ТОО Фирма «МИКРОКОМ» (Московская область). 1996 – 1999 гг. - менеджер ЗАО ТПФ «Компактэнерго» (Москва). 1999 – 2001 гг. - заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ЗАО торгово-промышленной фирмы «ТЕХПРОМЭНЕРГО» (Великие Луки). 2001 – 2003 гг. - директор ЗАО «Торгово-промышленная фирма "Промтехэнерго М"» (Москва). 2003 – 2006 гг. - менеджер ООО «Энергоцентр - Инвест» (Москва). 2006 – 2007 гг. - первый заместитель генерального директора - коммерческий директор ЗАО «Завод электротехнического оборудования», (Великие Луки). 2007 – 2016 гг. - генеральный директор ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

С марта 2010 года по декабрь 2011 года - депутат Великолукской городской Думы четвертого созыва.

С декабря 2011 года по октябрь 2016 года - депутат Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (33,01%).

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва по избирательному округу 148 (Псковская область). Получил 40,88% голосов (94 372).

19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва по избирательному округу 148 (Псковская область). Получил 38,68% голосов (88 032). Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Член партии «Единая Россия», член фракции партии «Единая Россия». 23 декабря 2017 года избран членом генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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