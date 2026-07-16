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Политолог назвал три непарламентские партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму

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По данным социологов, три непарламентские партии имеют шансы преодолеть трехпроцентный барьер на выборах в Госдуму в сентябре и получить в дальнейшем финансирование из бюджета. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. 

По его словам, в число таких политических объединений входят «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».

Рейтинг «Яблока», как следует из результатов исследований, ниже этой отметки, отметил эксперт. По его мнению, это связано с позицией партии по вопросу проведения СВО.

«Гораздо эффективнее и полезнее показать, что за позицию партии проголосует минимальное количество избирателей. Это важно предъявить самой партии. Вы проиграли не потому, что вас сняли с выборов, нет, вы просто проиграли, потому что ваша позиция неинтересна», — высказал свое мнение Дмитрий Солонников в ходе обсуждения темы участия «Яблока» в избирательной кампании и заверения ЦИК РФ федерального списка кандидатов, при том, что ранее многие эксперты делали прогнозы, согласно которым партию могут не допустить до выборов. 

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.  

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