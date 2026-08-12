Открытие модельного избирательного участка в Псковском округе перенесли с 18 на 20 августа

Дата открытия модельного избирательного участка в Псковском муниципальном округе изменилась: он начнет работу 20 августа вместо 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в избирательной комиссии региона.

Модельный участок Псковского муниципального округа (УИК № 137) откроется в Сельском доме культуры деревни Родина по адресу: улица Юбилейная, дом 1. Площадка начнет работу в один день с модельными УИК в Великолукском, Новосокольническом, Порховском и Усвятском муниципальных округах, а также в Великих Луках.

Дата открытия модельного участка в Пскове осталась прежней: 18 августа в 15:00 он начнет работу в Городском культурном центре на площади Победы.

Общеобластной проект «Открытые выборы: модельные избирательные участки» стартовал 12 августа в Опочке и продлится до 28 августа. График дней открытых дверей охватывает 26 муниципалитетов Псковской области.

Организаторы запустили проект, чтобы проинформировать общественность и всех участников избирательного процесса о работе избирательных участков в период голосования, ответить на вопросы избирателей и рассказать об оснащении участков и порядке работы комиссий. Также члены комиссий совместно с сотрудниками полиции и МЧС отработают действия при ЧС.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, а также дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) избиратели смогут голосовать круглосуточно. Также избирательные комиссии организуют надомное голосование.