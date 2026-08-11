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В Псковской области откроют модельные избирательные участки

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Избирательная комиссия Псковской области 12 августа в 10:00 открывает в Опочке общеобластной проект «Открытые выборы: модельные избирательные участки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, первый день открытых дверей устроят на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 20. А 18 августа в 15:00 откроется модельный участок в Пскове в Городском культурном центре на площади Победы. 

Проект «Открытые выборы: модельные избирательные участки» запускают, чтобы проинформировать общественность и всех участников избирательного процесса о работе избирательных участков в период голосования; ответить на все интересующие вопросы избирателей; рассказать об оснащении участка и порядке работы комиссии, а также чтобы провести обучение членов комиссии действиям при ЧС совместно с сотрудниками полиции и МЧС.

Дни открытых дверей проведут с 12 по 28 августа. 

График открытия модельных УИК охватывает 26 муниципалитетов Псковской области: 

12 августа

  • Новоржевский МО, УИК № 296: г. Новоржев, ул. Германа, д. 65, Новоржевский РКСК;
  • Опочецкий МО, УИК № 348: г. Опочка, ул. Ленина, д. 20, Опочецкий индустриально-педагогический колледж (начало в 10:00);
  • Пыталовский МО, УИК № 326: г. Пыталово, ул. Чехова, д. 15, актовый зал 1 этажа администрации Пыталовского муниципального округа.

13 августа

  • Гдовский МО, УИК № 494: г. Гдов, ул. Ленина, д. 1, Центр досуга и культуры (начало в 12:00).

14 августа

  • Пустошкинский МО, УИК № 373: г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. 55, Пустошкинский районный центр культуры.

18 августа

  • Невельский МО, УИК № 584: г. Невель, ул. Ленина, д. 5а, СОШ № 1 им. К.С. Заслонова;
  • Псковский МО, УИК № 137: д. Родина, ул. Юбилейная, д. 1, Сельский дом культуры;
  • г. Псков, УИК № 5: пл. Победы, д. 1, Городской культурный центр (начало в 15:00).

19 августа

  • Куньинский МО, УИК № 455: рп. Кунья, ул. Больничная, д. 9, Куньинская СОШ;
  • Островский МО, УИК № 246: г. Остров, ул. 25 Октября, д. 31, ЦК «Юбилейный» (начало в 11:00);
  • Плюсский МО, УИК № 516: р.п. Плюсса, ул. Ленина, д. 16а, Дом культуры;
  • Себежский МО, УИК № 546: г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 21А, Районный культурный центр;
  • Стругокрасненский МО, УИК № 473: рп. Струги Красные, ул. Победы, д. 2в, Центральная районная библиотека.

20 августа

  • Великолукский МО, УИК № 432: д. Переслегино, д. 29, Переслегинский дом культуры;
  • Новосокольнический МО, УИК № 391: г. Новосокольники, ул. Партизанская, д. 13, районный Дом культуры имени Воровского;
  • Порховский МО, УИК № 524: г. Порхов, пр. Ленина, д. 14а, Порховский социально-культурный комплекс;
  • Усвятский МО, УИК № 605: рп. Усвяты, ул. Карла Маркса, д. 17, Усвятский районный центр культуры;
  • г. Великие Луки, УИК № 117: ул. Зверева, д. 29, ДК ЛК им. Ленинского комсомола (начало в 11:00).

25 августа

  • Дедовичский МО, УИК № 220: рп. Дедовичи, ул. Пионерская, д. 10, Дедовичская центральная библиотека;
  • Пушкиногорский МО, УИК № 332: рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 13, средняя школа имени Александра Пушкина.

26 августа

  • Дновский МО, УИК № 207: г. Дно, ул. Ленина, д. 19, Дновский районный культурный центр (начало в 10:00);
  • Красногородский МО, УИК № 307: р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 50, Красногородская средняя школа, актовый зал.

27 августа

  • Бежаницкий МО, УИК № 283: рп. Бежаницы, ул. Смольная, д. 14, районный центр культуры;
  • Локнянский МО, УИК № 408: ул. Первомайская, д. 44, Культурно-досуговый центр;
  • Печорский МО, УИК № 181: г. Печоры, ул. Мира, д. 19, Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района.

28 августа

  • Палкинский МО, УИК № 192: рп. Палкино, ул. Островская, д. 14, РЦД.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00; а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) можно будет голосовать круглосуточно. Также будет организовано надомное голосование.

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