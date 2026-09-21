«Консолидировались вокруг национального лидера»: «Единая Россия» подвела итоги выборов в Псковской области

Итоги выборов в Госдуму и Заксобрание Псковской области подвели кандидаты от «Единой России» на брифинге в Пскове 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец отметил, что ни одного нарушения со стороны избирателей в ходе дней голосования не было. Но противник со стороны ВСУ все же пытался помешать ходу избирательной кампании.

«Благодарю жителей Псковской области, которые проявили активность, свою твердую жизненную позицию, пришли на выборы, оказали доверие партии и кандидатам. Это самое главное. Я объезжал избирательные участки и общался с руководителем Избирательной комиссии Псковской области, ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на ход выборов, не было. Но противник сделал все для того, чтобы сорвать или помешать нам провести выборы: это и кибератаки на избирательную систему, и ударные дроны, и ракеты, которые шли на Москву. Но мы же понимаем, что это не просто так. Но военные, все, кто отвечал, справились. Родной единой командой. Это говорит о том, что все мы консолидировались вокруг нашего национального лидера, вокруг нашего президента, который сам активно поддерживает нашу партию», - отметил сенатор.

Сенатор Наталья Мельникова также поблагодарила избирателей и заверила, что все приоритеты, входящие в предвыборную кампанию партии, будут реализовываться и дальше.

«Доверие избирателей для нас действительно очень большой вызов, оно важно, чтобы мы смогли консолидироваться и дальше работать. Для нас это большая честь и гордость - работать во благо нашей Псковской области. Проезжая много муниципалитетов и встречаясь с различными организациями, у людей было много вопросов различного спектра, касаемо социальной сферы. И тот курс, который сегодня взяла наша Псковская область на развитие этой сферы, - это поддержка многодетных семей, демографии, увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Что касается развития образования, строительства школ, детских садов, поддержки СПО — это все, что мы обсуждали в предвыборную кампанию. Все эти задачи мы будем для себя ставить и двигаться дальше. Для нас очень важно, чтобы наша Псковская область была достаточно успешной, прогрессивной, чтобы наша молодежь развивалась и жила здесь. И мы об этом очень много говорили. То есть сегодня есть все для того, чтобы вся молодежь жила непосредственно в нашей Псковской области. Мы будем на федеральном уровне это поддерживать и делать все, чтобы наша жизнь в Псковской области была лучше и краше», - добавила сенатор.

Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева рассказала о том, кто поддерживал ее в тот период, который она прошла впервые.

«Меня в первую очередь поддерживала моя команда - это коллектив филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Псковской области. Это не просто большие профессионалы, а неравнодушные люди, которые каждый день своим трудом доказывают признание нашим героям. И, конечно, большой опорой для меня стали наши герои, наши ветераны специальной военной операции, их родные и близкие. Это было очень ценно и важно. Конечно, это моя семья, мои дети, которые были со мной рядом. Для меня это первый, новый опыт, он был очень волнительным. Не только предвыборная кампания, но и каждая встреча проживалась с душой. И, конечно, были очень единичные обращения, которые без слез просто невозможно было пережить», - поделилась руководитель филиала.

Помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш рассказал о том, как служба на передовой помогла ему в общении с избирателями, а также о том, какие вопросы люди поднимали на встречах чаще всего.

«В уставе любого командира в обязанностях есть хорошая строчка — заботиться о своих подчиненных, но никак не об их нуждах. Так как я всю свою службу в армии занимал командные должности, это, наверное, уже в крови. Просто заботиться о тех, кто тебе верит, за кого ты отвечаешь и несешь ответственность. А вопросы, которые задавали, касались именно тех сфер, которые человеку ближе всего: ЖКХ и благоустройство территории. Людей прежде всего интересует то, чего касаются они двадцать четыре на семь. То, что рядом, то, что их действительно волнует, от чего зависят их жизнь и комфорт», - пояснил помощник губернатора.

Депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев оценил активность псковичей и рассказал о том, что планирует делать в Заксобрании.

«В первую очередь я заметил следующее: когда я проходил наши избирательные участки на предвыборной кампании, я видел очереди, причем очень серьезные. Все вели себя очень доброжелательно, вежливо. Мне крайне понравилось, как работали органы правопорядка, все сотрудники, кто обеспечивал саму предвыборную кампанию, - жителям было очень комфортно. Еще мне очень понравились избирательные урны для маленьких детей. Для меня это было целым событием. Абсолютно все рассказывали, как новшество: дети принимали участие, полные ящики бюллетеней были у детей, и это стало большим и важным событием. Ну и отвечая на второй вопрос, хотел бы сказать следующее: для нас самое важное - это те наказы избирателей, которые мы получили в период нашей предвыборной кампании. Это ориентир на предстоящую пятилетку для жителей округа, это исполнение Народной программы. Поэтому нам предстоит большая и сложная работа. Но я сейчас увидел, как мы работали одной большой дружной командой со всеми нашими коллегами. Я благодарен и жителям, и нашей команде. Мы по-настоящему были, можно сказать, едины», - подчеркнул депутат. Смотрите также Клубкохвостик или Обнимусик: как детские уголки работают на выборах в Псковской области

На встрече также присутствовали секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, председатель регионального парламента Александр Котов, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

«Единая Россия» получила большинство в Госдуме и в региональном парламенте.