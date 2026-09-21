Стало известно, как распределились мандаты в Заксобрании Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области утвердила распределение депутатских мандатов в Законодательном Собрании, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

По единому округу КПРФ получила два мандата. ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» по одному. 21 мандат заняли кандидаты от «Единой России». Из них 13 получили победители по одномандатным округам.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» набрала 53,69% голосов – 141 837. На втором месте находится КПРФ с 13,38% (35 361 голос), на третьем – ЛДПР с 10,39% (27 448 голосов).

Далее идут «Новые люди» с 8,40% (22 200 голосов), «Справедливая Россия» с 6,08% (16 070 голосов), Партия пенсионеров с 3,72% (9 822 голоса), «Коммунисты России» с 1,50% (3 956 голосов) и «Родина» с 0,99% (2 620 голосов).

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.