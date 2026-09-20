В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 20 человек, среди них трое детей

В результате атаки БПЛА в Подмосковье медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей», - написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс».

Ранее Воробьев сообщил, что за ночь регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Вследствие атаки украинских БПЛА в Орехово-Зуевском округе Подмосковья погиб мужчина, в Софьино погибла женщина, пострадали 5 человек, среди них двое детей, загорелся складской комплекс.

Также повреждены частные дома в Раменском, Коломне, Егорьевске, Истре, многоквартирные - в Ленинском, Котельниках и Лыткарино, пишет РИА Новости.