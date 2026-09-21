«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия в выборах

«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, следует из данных ЦИК.
Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»
Предварительно, «Единая Россия» займет 355 мандатов из 450. В Государственной Думе прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.
По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов по спискам. Также партия выиграла в 208 из 225 одномандатных округах.
Предварительно, пятипроцентный барьер преодолели еще три партии: КПРФ с 13,81% голосов, ЛДПР — 8,98% и «Новые люди» с показателем в 7,96% голсов.
Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, «Справедливой России» — в четырех, ЛДПР — в двух, партии «Родина» — в одном. В четырех также победили самовыдвиженцы.
По последним данным, КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — четыре, «Родина» — одно. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, у «СР еще есть большой шанс преодолеть пятипроцентный барьер.
В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» набрала 49,06% голосов, на втором месте — «Новые люди» с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.
На прямых выборах глав регионов победили:
- Артем Здунов — в Мордовии (77,99% голосов);
- Рамзан Кадыров — в Чечне (99,85%);
- Владислав Ховалыг — в Туве (90,95%);
- ЕгорКовальчук — в Брянской области (67,96%);
- Виталий Королев — в Тверской (69,69%);
- Александр Шуваев — в Белгородской (65,97%);
- Олег Мельниченко — в Пензенской (70,80%);
- Алексей Русских — в Ульяновской (76,66%).
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%. Окончательные итоги голосования подведут 25 сентября, пишет «РИА Новости».