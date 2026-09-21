«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия в выборах

«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, следует из данных ЦИК.

Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»

Предварительно, «Единая Россия» займет 355 мандатов из 450. В Государственной Думе прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.

По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов по спискам. Также партия выиграла в 208 из 225 одномандатных округах.

Предварительно, пятипроцентный барьер преодолели еще три партии: КПРФ с 13,81% голосов, ЛДПР — 8,98% и «Новые люди» с показателем в 7,96% голсов.

Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, «Справедливой России» — в четырех, ЛДПР — в двух, партии «Родина» — в одном. В четырех также победили самовыдвиженцы.

По последним данным, КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — четыре, «Родина» — одно. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, у «СР еще есть большой шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» набрала 49,06% голосов, на втором месте — «Новые люди» с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.