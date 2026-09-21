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«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия в выборах

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«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, следует из данных ЦИК.

Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»

Предварительно, «Единая Россия» займет 355 мандатов из 450. В Государственной Думе прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.

По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов по спискам. Также партия выиграла в 208 из 225 одномандатных округах.

 

Предварительно, пятипроцентный барьер преодолели еще три партии: КПРФ с 13,81% голосов,  ЛДПР — 8,98% и «Новые люди» с показателем в 7,96% голсов.

Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, «Справедливой России» — в четырех, ЛДПР — в двух, партии «Родина» — в одном. В четырех также победили самовыдвиженцы.

По последним данным, КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — четыре, «Родина» — одно. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, у «СР еще есть большой шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» набрала 49,06% голосов, на втором месте — «Новые люди» с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.

На прямых выборах глав регионов победили:

  • Артем Здунов — в Мордовии (77,99% голосов);
  • Рамзан Кадыров — в Чечне (99,85%);
  • Владислав Ховалыг — в Туве (90,95%);
  • ЕгорКовальчук — в Брянской области (67,96%);
  • Виталий Королев — в Тверской (69,69%);
  • Александр Шуваев — в Белгородской (65,97%);
  • Олег Мельниченко — в Пензенской (70,80%);
  • Алексей Русских — в Ульяновской (76,66%).

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%. Окончательные итоги голосования подведут 25 сентября, пишет «РИА Новости».

 

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