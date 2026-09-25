Депутаты гордумы приняли отставку Бориса Елкина с поста главы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы приняли заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.
Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.
В ноябре 2021 года назначен главой администрации города Пскова. На этом посту он сменил Александра Братчикова.
3 ноября 2022 года на 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва избран главой Пскова. Церемония вступления в должность состоялась 8 ноября 2022 года.
На минувших выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, 18-20 сентября, он входил в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова.