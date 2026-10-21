Круглый стол, посвященный 30-летию первых выборов губернатора Псковской области, состоится на «ПЛН FM»

Круглый стол, посвященный 30-летней годовщине со дня первых выборов губернатора Псковской области, состоится на «ПЛН FM» сегодня, 21 октября. События тех лет очень сильно изменили жизнь псковичей и на многие годы вперед определили вектор движения нашего региона.

Выборы главы администрации Псковской области - иначе говоря, выборы губернатора – впервые в истории прошли 20 октября 1996 года. Одного тура для определения победителя не хватило — понадобился второй, и в итоге кандидат от ЛДПР Евгений Михайлов при активном участии Владимира Жириновского и всей либерально-демократической партии победил действующего главу, демократа Владислава Туманова, которого поддерживал Кремль во главе с Борисом Ельциным.

Это были настоящие, острые и конкурентные выборы с непредсказуемым результатом. Какие битвы происходили осенью 1996-го? Что было бы, окажись исход противостояния иным? Как за прошедшие 30 лет изменилась политика, институт выборов и мы сами? Об этом расскажут непосредственные участники тех событий:

экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов (1992 - 1996 гг.)

экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов (1996 - 2004 гг.), который присоединится к разговору по ВКС

полномочный представитель президента России в Псковской области (1991-2000) Дмитрий Хритоненков

экс-помощник депутата Госдумы, бывший заместитель губернатора Псковской области Дмитрий Шахов.

Начало круглого стола – в 13.04. Его модератором выступит главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей», политический обозреватель Александр Савенко. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.