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Общество

Свыше 700 НКО Псковской области примут участие в выборе нового имени для псковского аэропорта

13.10.2018 10:07|ПсковКомментариев: 6

Более 700 некоммерческих организаций (НКО) Псковской области будут задействованы в процессе по выбору имени для псковского аэропорта. Кроме того, опрос жителей проведут более 100 волонтеров от регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом ТАСС сообщил председатель общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах по итогам заседания рабочей группы по присвоению псковскому аэропорту в рамках масштабного проекта «Великие имена России».

«К этой работе мы привлекли большое количество общественников. Заниматься выбором имени аэропорта, то есть участвовать в этом процессе будут порядка 700 НКО Псковской области. В регионе также будут работать порядка 100 «Волонтеров Победы», членов одноименной общественной организации», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что волонтеры будут собирать мнения от населения в каждом муниципалитете Псковской области. «Основная масса людей может по телефону на нас выйти или по интернету какие-то имена назвать. На волонтеров ложится самая главная часть по оффлайн-голосованию, когда человек персонально подходит к определенному волонтеру и высказывает свою точку зрения. Потом волонтеры будут выставлять так называемые посты, чтобы провести персональное голосование, они будут привлекать людей, например, открыв посты в торговых центрах, будут заинтересовывать, рассказывать людям о проекте и давать возможность проголосовать», - отметил Анатолий Мультах.

Напомним, ранее, на встрече со студентами Псковского государственного университета митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) объявил о том, что псковский аэропорт может быть переименован в аэропорт «Княгиня Ольга». Кроме того, митрополит Тихон стал одним из инициаторов акции на федеральном уровне. Проект поддерживают Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно- историческое общество.

В рамках проекта «Великие имена России» 45 российских аэропортов планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов. Решение, в честь кого назвать ту или иную воздушную гавань, будет приниматься по итогам голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен выступят местные общественные палаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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