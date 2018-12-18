Общество

Псковский титан большого юмора - Алексей Шамутило рассказал о победе в «Открытом микрофоне»

Победитель «Открытого микрофона» на ТНТ, пскович Алексей Шамутило поделился мыслями о своем успехе на проекте и наблюдениями о самом шоу. Комик упомянул о «теории заговора» и о том, как «встретил Бога».

Вчера вечером на телеканале «ТНТ» псковский комик Алексей Шамутило выиграл 3-й сезон стендап-шоу «Открытый микрофон». Пскович забрал главный приз конкурса - 3 миллиона рублей.

Победитель рассказал корреспонденту Центра деловой информации, что думает о своем триумфе, самом конкурсе и собственных перспективах>>>