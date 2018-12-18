Общество

У нас нет панических настроений - «дорожный» подрядчик по уборке Запсковья

«У нас нет панических настроений», - заявил руководитель ООО «СитиИнвестГруп» Александр Пайст на рабочей встрече по зимнему содержанию улично-дорожной сети Пскова, которую провел глава городской администрации Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совещание проведено в связи с большим количеством жалоб со стороны горожан на ненадлежащее качество уборки города от снега. «Хочется обсудить, что происходит, планы на будущее и когда приступим к вывозу снега», - отметил сити-менеджер и предоставил слово представителям подрядных организаций, которые задействованы в уборке улично-дорожной сети Пскова.

Руководитель ООО «СитиИнвестГруп» Александр Пайст (данная организация убирает Запсковье) доложил, что работа ведется в круглосуточном режиме, в смене задействовано пять дорожных машин, три грейдера и шесть тракторов. «Принцип уборки в зависимости от снегопадов - два или три цикла по времени. Смена уборки длится 12 часов и включает подметание, посыпание проезжей части пескосоляной смесью и сгребание снежных масс к обочине щетками», - пояснил Александр Пайст. Несколько осложнена уборка дорог в районе остановок, поскольку автобусы «Псковпасажиравтотранса» подъезжают впритык к остановке.

«У нас нет панических настроений, мы готовы к более сложной погоде. Слава богу, решен вопрос с полигоном. И туда можно будет вывозить снег круглые сутки», - отметил подрядчик.

Директор «УДС Псков», представитель ООО «Эгле» Андрей Крот рассказал, что организация оснащена достаточным количеством техники для уборки центра города и Завеличья. «При необходимости усилим состав допподразделениями. Необходимости сейчас в этом не вижу», - пояснил он.

Александр Братчиков поручил подрядчикам не сбавлять обороты и напомнил, что качество уборки города напрямую сказывается на имидже городских властей.