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Капитальный ремонт детского сада № 5 завершили в Великих Луках

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Депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Константин Максимов, в рамках партийного контроля «Единой России», посетили детский сад № 5 на улице Некрасова, где завершился капитальный ремонт. Об этом сообщил Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков/ страница ВКонтакте

«Хочу отметить, что результат действительно впечатляет. Несмотря на то что в ходе реализации проекта возникали объективные обстоятельства, повлиявшие на сроки выполнения работ, подрядная организация качественно выполнила все поставленные задачи», - рассказал он. 

Дмитрий Белюков отметил, что для него этот детский сад особенно дорог, ведь когда-то его посещал его сын.

«Я хорошо помню, каким он был раньше. Сегодня это современное, светлое, уютное и безопасное пространство для детей. Полностью обновлены помещения, заменены инженерные коммуникации, окна и двери, отремонтированы пищеблок и прачечная, созданы комфортные условия для воспитанников и сотрудников, оборудована доступная среда для маломобильных граждан», - подчеркнул депутат.

 

Также в ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории: будет выполнено асфальтирование подъезда и дороги вокруг детского сада. К началу нового учебного года учреждение будет полностью готово принять маленьких великолучан.

«Капитальный ремонт стал возможен благодаря реализации национального проекта "Семья",» - заключил Дмитрий Белюков.

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