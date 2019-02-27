Общество

«Азимут» с 4 мая открывает рейс из Пскова в Сочи

Авиакомпания Азимут в сезоне «Лето-2019» увеличивает частоту на линии Псков - Москва и открывает новое направление Псков - Сочи, сообщается на сайте компании.

Рейсы в столицу России с 1 мая текущего года станут ежедневными и будут выполняться по более удобному расписанию. Теперь вылет из Пскова утром в 07.00, обратно вылет из Москвы (Внуково) в 23.00, пишет Центр деловой информации.

Новое направление в город-курорт Сочи будет обслуживаться с 4 мая текущего года по субботам, с 4 июня добавиться еще одна частота по вторникам. Вылет из Пскова по субботам в 19.05, по вторникам в 19.15, в обратном направлении рейс вылетает по вторникам и субботам в 15.25.

Минимальный тариф 888 рублей.

Скриншот с сайта azimuth.aero

Купить авиабилеты без дополнительных сборов, узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика.