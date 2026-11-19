Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих прошёл диспансеризацию в Дедовичском филиале Порховской межрайонной больницы. Он посмотрел, как организовано обследование, какое оборудование используют медики и сколько времени занимает прохождение основных процедур. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

По словам депутата, всё обследование заняло около получаса. Он прошёл ЭКГ, проверил внутриглазное давление с помощью современного бесконтактного аппарата, сделал флюорографию на цифровом оборудовании. Результаты анализов к этому времени уже были готовы.

«Поликлиника чистая, персонал приветливый, очередей нет. Оборудование современное, цифровое. Я прошёл все необходимые обследования примерно за полчаса. Поэтому не стоит бояться или откладывать диспансеризацию. Она нужна прежде всего для того, чтобы вовремя выявить заболевания, о которых человек может даже не подозревать», - поделился впечатлениями Игорь Дитрих.

В Дедовичском муниципальном округе диспансеризацию прошли уже почти 2,5 тысячи человек. Однако охват населения хотелось бы увеличить. Как отметил депутат, сотрудники предприятий, образовательных учреждений и организаций активно проходят обследования, а вот многие жители, которые не охвачены такой организованной работой, нередко откладывают визит к врачу.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС. Алгоритм простой:

Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены, и уточните, положена ли вам диспансеризация в этом году.

Запишитесь на обследование через портал «Госуслуги» (если такая запись доступна), по телефону регистратуры или непосредственно в поликлинике.

Возьмите с собой паспорт и полис ОМС.

Пройдите назначенные обследования. Их перечень зависит от возраста и пола. При необходимости врач направит на дополнительные исследования и консультации специалистов.

Получите результаты и рекомендации врача.

«Время ещё есть. Приходите на диспансеризацию, не ждите, пока что-то заболит. Найдите полчаса для своего здоровья!» - заключил Игорь Дитрих.