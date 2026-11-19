С 25 по 27 ноября в Псковской области пройдут добровольческие десанты студенческих отрядов (РСО). В акциях примут участие новички движения — всего около 140 студентов Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В рамках «Союзного десанта» студенты ПсковГУ вместе со сверстниками из университетов Беларуси встретятся в Печорах и Порхове. Студенты проведут мастер-классы в местных школах и окажут адресную помощь нуждающимся жителям. Кроме того, добровольцы выйдут на субботник, пообщаются с местными активистами и волонтёрами и организуют совместные вечера отдыха.

Одновременно с этим участники «Ольгинского десанта» из ПсковГУ будут помогать пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове и Дно.

Как отмечают организаторы, совместный труд позволит студентам ближе познакомиться друг с другом и с командирами отрядов РСО, а также начать свой путь к трудовому сезону с добрых дел.

Десанты станут частью проекта «Маршрут построен», который реализуется в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Проект поможет создать в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут помогать новичкам адаптироваться к работе в этот и последующие годы.