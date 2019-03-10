Общество

В Великих Луках проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

C 11 по 22 марта в Великих Луках проходит первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе полиции.

Как пояснили в ведомстве, целями акции являются привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативной значимости информации, поступающей от граждан, оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Телефон доверия – (8112)59 22 33; круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер по Псковской области - (8112) 56 60 16; дежурная часть ОМВД России по г. Великие Луки (81153) 5 27 94.