Общество

Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области

Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Места, разрешенные для купания в период празднования Крещения Господня в регионе:

Город Псков:

городской пляж на реки Великой в районе Спасо – Преображенского Мирожского монастыря (с 22:00 18 января до 02:00 19 января, с 10:00 до 17:00 19 января).

Город Великие Луки:

Краснофлотская набережная, у лодочной станции городского парка культуры и отдыха, реки Ловать (с 20:00 18 января до 02:00 19 января, с 06:00 до 15:00 19 января)

Псковский район:

Логозовская волость, святой источник на погосте в деревне Камно, купель (с 18:00 18 января до 03:00 19 января);

Торошинская волость, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, купель (с 18:00 18 января до 03:00 19 января).

Гдовский район:

река Гдовка, улица 1-я Слободская (с 13:00 до 14:00 19 января);

деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое царство» (с 14:00 до 15:00 19 января).

Дедовичский район:

рп. Дедовичи, микрорайон Энергетиков, река Шелонь (с 23:00 18 января до 01:00 19 января).

Новоржевский муниципальный округ:

святой источник в дереве=не Боровичи (с 19:00 до 23:00 18 января).

В целях обеспечения безопасности граждан у каждой купели будут осуществлять мониторинг обстановки представители оперативных дежурных служб. Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует использовать для купаний исключительно оборудованные места, а также реально оценивать состояние своего здоровья.

«Надевайте удобную нескользящую обувь, воздержитесь от употребления алкоголя, ограничьте время купания до одной минуты, не оставляйте без присмотра детей, после купания наденьте теплую одежду во избежание переохлаждения. Помните: несчастные случаи и травмы при плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности!» - призвали в МЧС.

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Ранее сообщалось, что в Крещенскую ночь в Псковской области ожидается слабоморозная погода.