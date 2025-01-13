Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Завтраки в «Гельдте»
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
Отпечаталось В сердце
Рейтингомер По учебнику истории
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
100 самых Влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 13.01.2025 15:310 Псковские медиа-2024: жизнь миром и войной 16.01.2025 10:310 Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области 16.01.2025 10:260 «Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка». ВИДЕО 16.01.2025 10:070 В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним 16.01.2025 09:520 В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком 16.01.2025 09:440 Скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов
 
 
 
Самое популярное 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 09.01.2025 09:560 В Пскове сбит пешеход на Рижском проспекте. ВИДЕО 10.01.2025 22:040 Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове 15.01.2025 11:351 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост 12.01.2025 12:000 Как собаки выбирают хозяина, рассказали кинологи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области

16.01.2025 10:31|ПсковКомментариев: 0

Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Места, разрешенные для купания в период празднования Крещения Господня в регионе: 

Город Псков:

  • городской пляж на реки Великой в районе Спасо – Преображенского Мирожского монастыря (с 22:00 18 января до 02:00 19 января, с 10:00 до 17:00 19 января).

Город Великие Луки:

  • Краснофлотская набережная, у лодочной станции городского парка культуры и отдыха, реки Ловать (с 20:00 18 января до 02:00 19 января, с 06:00 до 15:00 19 января)

Псковский район:

  • Логозовская волость, святой источник на погосте в деревне Камно, купель (с 18:00 18 января до 03:00 19 января);
  • Торошинская волость, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, купель (с 18:00 18 января до 03:00 19 января).

Гдовский район:

  • река Гдовка, улица 1-я Слободская (с 13:00 до 14:00 19 января);
  • деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое царство» (с 14:00 до 15:00 19 января).

Дедовичский район:

  • рп. Дедовичи, микрорайон Энергетиков, река Шелонь (с 23:00 18 января до 01:00 19 января).

Новоржевский муниципальный округ:

  • святой источник в дереве=не Боровичи (с 19:00 до 23:00 18 января).

В целях обеспечения безопасности граждан у каждой купели будут осуществлять мониторинг обстановки представители оперативных дежурных служб. Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует использовать для купаний исключительно оборудованные места, а также реально оценивать состояние своего здоровья.

«Надевайте удобную нескользящую обувь, воздержитесь от употребления алкоголя, ограничьте время купания до одной минуты, не оставляйте без присмотра детей, после купания наденьте теплую одежду во избежание переохлаждения. Помните: несчастные случаи и травмы при плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности!» - призвали в МЧС. 

Ранее сообщалось, что в Крещенскую ночь в Псковской области ожидается слабоморозная погода. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?
В опросе приняло участие 157 человек
16.01.2025, 10:360 «Три мудреца»: Ждать ли «подарков» в Новом году от дедушки Трампа? 16.01.2025, 10:310 Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области 16.01.2025, 10:260 «Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка». ВИДЕО 16.01.2025, 10:100 Дом, баня и хозпостройка горели в Опочке
16.01.2025, 10:070 В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним 16.01.2025, 09:550 «Беседка»: Александр Седунов о 80-летии Победы и Годе защитника Отечества 16.01.2025, 09:520 В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком 16.01.2025, 09:510 Пенсионер погиб при пожаре в гдовской деревне Раскопель
16.01.2025, 09:440 Скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов 16.01.2025, 09:370 76% псковичей считают, что они трудоголики – опрос 16.01.2025, 09:200 Количество людей без электричества в Псковской области сокращено до 1300 человек 16.01.2025, 09:000 Митрополит Матфей посетил «Рождественские встречи» в псковской в гимназии с изучением основ православной культуры
16.01.2025, 08:400 Объем кредитования под залог недвижимости вырос на 45% в 2024 году 16.01.2025, 08:200 Россияне смогут установить запрет на покупку SIM-карт без их присутствия 16.01.2025, 08:000 Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги гражданам 16.01.2025, 07:300 Всемирный день музыкальной группы The Beatles празднуют 16 января
16.01.2025, 07:000 Ледовары отмечают свой профессиональный праздник 16 января 15.01.2025, 22:000 Общественники проверили условия содержания осуждённых в исправительном центре при ИК-4 в Пскове 15.01.2025, 21:520 Фронтовики и участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин» 15.01.2025, 21:400 Активно заниматься карьерой в 2025 году планируют 56% жителей СЗФО — опрос
15.01.2025, 21:200 Бесплатные экскурсии организуют в Пскове для семей участников СВО 15.01.2025, 21:191 Свыше 6000 деревьев убрали с ЛЭП псковские энергетики после сильных снегопадов 15.01.2025, 21:000 За новогодние праздники две собаки не смогли пересечь границу РФ в Псковской области 15.01.2025, 20:430 Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на пересечении улиц Труда и Текстильной в Пскове
15.01.2025, 20:400 Монастырь Климента папы Римского на Завеличье станет темой Александро-Невских бесед 15.01.2025, 20:350 Александр Седунов возглавил общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области  15.01.2025, 20:200 На январских каникулах псковичи выбрали гаджеты вместо прогулок — опрос 15.01.2025, 20:000 Петербургский театр кукол представит спектакль в изборском музее
15.01.2025, 19:590 Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ 15.01.2025, 19:460 Реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри Троицкого собора в Пскове 15.01.2025, 19:400 Развитие уличной культуры и спорта обсудили на заседании рабочей группы в Пскове 15.01.2025, 19:200 «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском перевезли почти три тысячи пассажиров в новогодние праздники
15.01.2025, 19:100 СОБЫТИЕ: Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в Пскове 15.01.2025, 19:000 Петербуржский органист-виртуоз выступит с концертом в Пскове 19 января 15.01.2025, 18:400 Приставы помогли «Псковэнергосбыту» взыскать задолженность в размере 13 млн рублей 15.01.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 января
15.01.2025, 18:260 Исполнение доходов консолидированного бюджета в 2024 году  составило 71,3 млрд рублей 15.01.2025, 18:200 Псковское отделение Союзмаша запустило цикл профориентационных встреч для учащихся 15.01.2025, 18:150 Проблемы семей участников СВО обсудил сенатор Алексей Наумец в ходе рабочих встреч в округах 15.01.2025, 18:100 «Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка»
15.01.2025, 18:080 Псковские команды КВН «Камбаламба» и «Хочу погладить» прибыли на фестиваль в Сочи 15.01.2025, 18:010 Движение по Октябрьскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП 15.01.2025, 17:570 Первенство Печорского округа по лыжным гонкам проведут в Стругах Красных из-за отсутствия снега 15.01.2025, 17:540 Места для крещенских купаний определили в Псковском районе
15.01.2025, 17:520 «Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику. ВИДЕО 15.01.2025, 17:490 Свыше 1000 деревьев убрали с ЛЭП псковские энергетики после сильных снегопадов 15.01.2025, 17:460 Крещенскую купель оборудуют в Великих Луках. ФОТО 15.01.2025, 17:440 Около миллиона рублей лишились двое псковичей после общения с мошенниками
15.01.2025, 17:360 Следственное управление по области пользуется заслуженным авторитетом — Михаил Ведерников 15.01.2025, 17:310 Водоснабжение временно отключат на улице Береговой в Великих Луках 15.01.2025, 17:220 Пешеходному светофору на проспекте Энтузиастов в Пскове потребовалась замена кабеля 15.01.2025, 17:140 Аркадий Мурылев: Институт бизнес-омбудсмена необходим и должен развиваться
15.01.2025, 17:130 «Беседка»: Безопасная зима. ВИДЕО 15.01.2025, 17:040 Эксперимент для самозанятых 15.01.2025, 16:590 Тала Нещадимова: Север области больше всего пострадал из-за циклона «Чарли» 15.01.2025, 16:450 Грабитель похитил смартфоны более чем на миллион рублей в Рождество и был пойман
15.01.2025, 16:430 Суд присяжных над жителем Вологды начался в Дедовичах по делу о перевозке наркотиков 15.01.2025, 16:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от действий мошенников 15.01.2025, 16:280 Фотофакт: Зимняя радуга замечена в Усвятах 15.01.2025, 16:170 Аркадий Мурылев: Псковская федерация ММА входит в число лучших в СЗФО
15.01.2025, 16:140 ГД вводит штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора 15.01.2025, 16:110 Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского» 15.01.2025, 15:570 Пристава из Псковской области приговорили к сроку за присвоение крупной суммы 15.01.2025, 15:520 Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров
15.01.2025, 15:480 Крещенских морозов в Псковской области не предвидится 15.01.2025, 15:450 Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино 15.01.2025, 15:340 Число пожаров от печного отопления остается на высоком уровне — псковское МЧС 15.01.2025, 15:230 Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей
15.01.2025, 15:090 Псковская «Ласточка» перевезла более 30 тысяч пассажиров в новогодние праздники 15.01.2025, 15:080 Аркадий Мурылев: У меня нет амбиций возглавить псковское отделение КПРФ, но я готов сделать это по поручению партии 15.01.2025, 14:490 Возможные причины масштабного сбоя рунета 14 января назвал эксперт 15.01.2025, 14:450 Почему в Псковской области снизилось количество пожаров, ответили в МЧС
15.01.2025, 14:390 Суд отказался признавать конструкцию ГК «Кабош» в Великих Луках рекламной 15.01.2025, 14:280 Около ста мероприятий пройдет в Псковской области в память о жертвах Холокоста 15.01.2025, 14:190 Каждый пятый пскович не проходит инструктаж по информационной безопасности на работе — исследование 15.01.2025, 14:150 МЧС: Небольшое похолодание ожидается в Псковской области после 21 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru